Армия России освободила Светлое и Новую Сечь
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Министерство обороны Российской Федерации в ходе ежедневного брифинга сообщило об изменении обстановки на линии боевого соприкосновения. Согласно заявлению ведомства, подразделения ВС РФ успешно выполнили задачи на двух участках фронта.
В результате активных действий российским войскам удалось установить контроль над населённым пунктом Новая Сечь в Сумской области. Одновременно с этим, в ходе наступательных действий на территории Донецкой Народной Республики, был освобождён населённый пункт Светлое.
Данные действия являются частью планомерного продвижения российских сил, направленного на укрепление позиций и вытеснение противника с занятых рубежей.
Ранее Life.ru писал, что группировка «Центр» взламывает оборону ВСУ на линии Шевченко — Белицкое на Добропольском направлении. Продвижение к городу может создать угрозу тылам украинского гарнизона в Краматорске.
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