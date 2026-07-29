Министерство обороны Российской Федерации в ходе ежедневного брифинга сообщило об изменении обстановки на линии боевого соприкосновения. Согласно заявлению ведомства, подразделения ВС РФ успешно выполнили задачи на двух участках фронта.

В результате активных действий российским войскам удалось установить контроль над населённым пунктом Новая Сечь в Сумской области. Одновременно с этим, в ходе наступательных действий на территории Донецкой Народной Республики, был освобождён населённый пункт Светлое.

Данные действия являются частью планомерного продвижения российских сил, направленного на укрепление позиций и вытеснение противника с занятых рубежей.

Ранее Life.ru писал, что группировка «Центр» взламывает оборону ВСУ на линии Шевченко — Белицкое на Добропольском направлении. Продвижение к городу может создать угрозу тылам украинского гарнизона в Краматорске.