Подразделения «Центра» освободили населённый пункт Красный Кут

Подразделения российской группировки войск «Центр» установили контроль над Красным Кутом в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 июля заявило Минобороны России.

Как следует из сообщения ведомства, российские военнослужащие продвинулись на этом участке и заняли населённый пункт в ходе активных действий.

Таким образом, Красный Кут перешёл под контроль ВС РФ. Другие подробности операции в военном ведомстве не привели.

Ранее Life.ru писал, что группировка «Центр» взламывает оборону ВСУ на линии Шевченко — Белицкое на Добропольском направлении. Продвижение к городу может создать угрозу тылам украинского гарнизона в Краматорске.