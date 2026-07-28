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Специальная военная операция

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Регион
28 июля, 11:14

Подразделения «Центра» освободили населённый пункт Красный Кут

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Подразделения российской группировки войск «Центр» установили контроль над Красным Кутом в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 июля заявило Минобороны России.

Как следует из сообщения ведомства, российские военнослужащие продвинулись на этом участке и заняли населённый пункт в ходе активных действий.

Таким образом, Красный Кут перешёл под контроль ВС РФ. Другие подробности операции в военном ведомстве не привели.

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Ранее Life.ru писал, что группировка «Центр» взламывает оборону ВСУ на линии Шевченко — Белицкое на Добропольском направлении. Продвижение к городу может создать угрозу тылам украинского гарнизона в Краматорске.

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Оксана Попова
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