Бакшеевка наша! «Север» продолжает неумолимое продвижение в Харьковской области
Минобороны: Группировка «Север» взяла под контроль село Бакшеевка
Обложка © ТАСС /Александр Река
Подразделения группировки войск «Север» завершили операцию по установлению контроля над населённым пунктом Бакшеевка. Поселок перешел под полное управление российских сил.
Российские бойцы выбили врага из Бакшеевки и закрепились. Видео © Telegram / Минобороны
Данный объект расположен в Харьковской области. Успешные манёвры бойцов позволили значительно улучшить тактическое положение на этом участке линии боевого соприкосновения.
Личный состав продемонстрировал слаженность, что обеспечило быстрый захват важной точки. Огневое сопротивление неприятеля подавили в кратчайшие сроки.
Бакшевка на карте. Фото © Telegram / Минобороны
Военнослужащие сейчас закрепляются на занятых позициях. Инженерные группы создают необходимые фортификационные укрепления для защиты рубежей от возможных контратак.
Ранее российские военные закрепились в Дружковке и ведут там активные боестолкновения. Продвижение стало возможным после того, как подразделения ВС РФ освободили Константиновку. Ранее в Дружковку заходили только диверсионно-разведывательные группы, тогда как теперь в город вошли основные силы. Впереди — Славянск и Краматорск, где у украинской стороны сохраняется мощный оборонительный узел.
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