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4 августа, 11:27

Бакшеевка наша! «Север» продолжает неумолимое продвижение в Харьковской области

Минобороны: Группировка «Север» взяла под контроль село Бакшеевка

Обложка © ТАСС /Александр Река

Обложка © ТАСС /Александр Река

Подразделения группировки войск «Север» завершили операцию по установлению контроля над населённым пунктом Бакшеевка. Поселок перешел под полное управление российских сил.

Российские бойцы выбили врага из Бакшеевки и закрепились. Видео © Telegram / Минобороны

Данный объект расположен в Харьковской области. Успешные манёвры бойцов позволили значительно улучшить тактическое положение на этом участке линии боевого соприкосновения.

Личный состав продемонстрировал слаженность, что обеспечило быстрый захват важной точки. Огневое сопротивление неприятеля подавили в кратчайшие сроки.

Бакшевка на карте. Фото © Telegram / Минобороны

Бакшевка на карте. Фото © Telegram / Минобороны

Военнослужащие сейчас закрепляются на занятых позициях. Инженерные группы создают необходимые фортификационные укрепления для защиты рубежей от возможных контратак.

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Ранее российские военные закрепились в Дружковке и ведут там активные боестолкновения. Продвижение стало возможным после того, как подразделения ВС РФ освободили Константиновку. Ранее в Дружковку заходили только диверсионно-разведывательные группы, тогда как теперь в город вошли основные силы. Впереди — Славянск и Краматорск, где у украинской стороны сохраняется мощный оборонительный узел.

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Оксана Попова
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