Перед штурмом населённого пункта Светлое в районе Доброполья российские подразделения провели разведывательную работу в глубине обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным, полученным в ходе операции, удалось установить расположение сил противника, выявить резервы и оценить построение его подразделений, сообщает ТАСС.

Как сообщил начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле, разведка велась на удалении до 30 км от линии боевого соприкосновения. Эти сведения использовались при подготовке штурмовых действий и планировании операции. Военнослужащий отметил, что перед началом боевых действий командование изучает не только позиции противника, но и особенности местности.

Напомним, 29 июля Минобороны России сообщило об изменении обстановки на линии боевого соприкосновения. Подразделения ВС РФ успешно выполнили задачи на двух участках фронта. В результате активных действий российским войскам удалось установить контроль над населённым пунктом Новая Сечь в Сумской области. Одновременно с этим, в ходе наступательных действий на территории Донецкой Народной Республики, был освобождён населённый пункт Светлое.