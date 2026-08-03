Российские военные уничтожили наёмника из Колумбии под Купянском
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Российские военнослужащие уничтожили на Купянском направлении наёмника из Колумбии. Им оказался бывший колумбийский солдат Серхио Рафаэль Контрерас де Агуас, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
В операции участвовали военнослужащие 27-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Источник не уточнил, когда гражданин Колумбии приехал на Украину и в каком подразделении ВСУ служил.
Состав иностранных наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ) значительно изменился: вместо выходцев из США и Европы, на украинскую сторону всё чаще прибывают граждане стран Латинской Америки. Крупнейшей группой среди них называют колумбийцев — их численность оценивается более чем в 7 тыс. человек. Общее количество иностранных наёмников в составе украинской армии составляет около 16,5 тыс. человек, а доля колумбийцев приближается к половине этого числа. Подобная динамика связана с изменением подхода к вербовке. Выходцев из Латинской Америки привлекают из-за более низких затрат на их содержание.
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