Состав иностранных наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ) значительно изменился: вместо выходцев из США и Европы, на украинскую сторону всё чаще прибывают граждане стран Латинской Америки. Крупнейшей группой среди них называют колумбийцев — их численность оценивается более чем в 7 тыс. человек. Общее количество иностранных наёмников в составе украинской армии составляет около 16,5 тыс. человек, а доля колумбийцев приближается к половине этого числа. Подобная динамика связана с изменением подхода к вербовке. Выходцев из Латинской Америки привлекают из-за более низких затрат на их содержание.