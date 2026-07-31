90% польских наёмников, участвовавших в украинском конфликте на стороне Незалежной, отказались продолжать воевать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Они успели поучаствовать после боёв в Курской области и под Константиновкой.

Причиной стало прославление Бандеры и УПА*, которые во время Второй мировой войны уничтожали поляков. Изначально они составляли самую большую группу иностранных бойцов — около 5 тысяч человек. С февраля 2026 года же их число резко упало до нескольких сотен.

Оставшиеся теперь собираются уезжать из Украины из-за того, что Киев присвоил одному из подразделений имя «героев УПА*». По разным данным, эти «герои» убили до 100 тысяч поляков.

Ранее Life.ru писал, что польский депутат Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг ОУН-УПА* во время заседания Европарламента. Политик заявила, что таким образом выразила протест против символики, которую считает связанной с трагическими страницами истории Польши. Она также выступила против возможного ускоренного вступления Украины в Евросоюз.

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