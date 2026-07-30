Состав иностранных наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ) значительно изменился: вместо выходцев из США и Европы, на украинскую сторону всё чаще прибывают граждане стран Латинской Америки. Крупнейшей группой среди них называют колумбийцев — их численность оценивается более чем в 7 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Согласно источнику, общее количество иностранных наёмников в составе украинской армии составляет около 16,5 тыс. человек, а доля колумбийцев приближается к половине этого числа. Подобная динамика связана с изменением подхода к вербовке. Выходцев из Латинской Америки привлекают из-за более низких затрат на их содержание.

При этом военнопленные колумбийцы утверждают, что при вербовке им предлагают завышенные условия и выплаты: вместо 5 тысяч долларов в месяц, по прибытии на фронт они получают 500. Колумбийцы также пожаловались на пренебрежительное к себе отношение.

Ранее Life.ru писал, что в зоне проведения специальной военной операции была уничтожена группа иностранных наёмников ВСУ, прибывших с территории Колумбии. Боевики входили в состав интернационального батальона Главного управления разведки Украины и искали лёгкой наживы на поле боя. Российские десантники своевременно вскрыли передвижение противника. Огневое поражение наносилось с применением беспилотников, переданных бойцам при содействии граждан.