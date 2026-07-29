Пленный украинский медик Леонид Богдан заявил, что командование ВСУ обманом отправило его на позицию, а после ранения, полученного от «дружественного» огня БПЛА, сослуживцы отказались ему помогать и бросили на произвол судьбы. Мужчину спасли российские солдаты, встретившие его при выходе с позиций.

Россияне оказали ему доврачебную помощь, предоставили медикаменты и продовольствие. Богдан выразил благодарность российским солдатам за оказанную помощь.

«Приняли они меня по-человечески, нормально. Я потерял очень много крови, терял сознание уже. Они мне оказали первую медицинскую помощь, перемотали. Дали обезбола, дали воды, дали еды. Я им хочу сказать спасибо», — приводит РИА «Новости» слова украинца.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с пленными колумбийскими наёмниками. Их истории практически не отличаются от рассказов солдат ВСУ, взятых в плен ранее. По словам Кадырова, после очередного обстрела мужчин «попросту оставили на позициях».