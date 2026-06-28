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Опубликовано 27 июня, 22:57

Брошены своими, спасены чужими: Кадыров показал видео с пленными колумбийскими наёмниками

Кадыров показал видео с двумя пленными колумбийскими наёмниками ВСУ

Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Обложка © Telegram / Kadyrov_95

В зоне специальной военной операции взяли в плен двух граждан Колумбии. Видео с иностранцами опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченские бойцы СВО пленили колумбийских наёмников. Видео © Telegram / Kadyrov_95

По словам руководителя региона, список военнопленных продолжает пополняться. На этот раз к российским бойцам попали сразу двое колумбийцев, решивших «испытать судьбу вдали от родной страны».

Их истории практически не отличаются от рассказов солдат ВСУ, взятых в плен ранее. По словам Кадырова, после очередного обстрела мужчин «попросту оставили на позициях».

Пленные отметили низкое морально-психологическое состояние личного состава и нехватку мотивации. Они наблюдают постоянное ухудшение обстановки на линии боевого соприкосновения. Даже украинские военнослужащие осознают, что удерживать текущие рубежи становится всё сложнее, указал глава Чечни.

Оба наёмника настолько разочаровались в действиях бывшего командования, что выразили готовность сотрудничать. Кадыров сообщил об их решении пойти на контакт.

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Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Никита Никонов
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