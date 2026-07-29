Новая надежда: Россия готовит свежий обмен пленными с Украиной

Россия и Украина готовятся к проведению очередного обмена военнопленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Заявление было сделано 29 июля 2026 года в кулуарах молодежного форума «Территория смыслов».

По словам Лантратовой, работа по обмену ведется активно, однако конкретные сроки проведения процедуры пока держатся в строжайшем секрете. Уполномоченная пояснила, что информация о дате не разглашается намеренно, чтобы не подвергать риску срыв процесса и обеспечить безопасность участников.

Ранее Яна Лантратова сообщила, что Россия не удерживает мирных граждан Украины и не препятствует их возвращению домой. Они могут выехать через российскую границу. Омбудсмен подчеркнула, что российская сторона гуманно относится к гражданскому населению. В качестве примера она привела пожилого мужчину, который вышел с охотничьим ружьём во время обстрела своего дома. По словам Лантратовой, наличие оружия в такой ситуации не делает человека преступником. Она также рассказала о гражданах Украины, которые находились на российской территории и хотели вернуться домой, — российская сторона организовала их передачу.