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5 августа, 00:56

Число сбитых на подлёте к Москве дронов выросло до 10

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov

Силы ПВО Минобороны уничтожили восемь беспилотников, летевших в сторону Москвы. Позже были сбиты ещё два БПЛА. Всего за время атаки уничтожено десять беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Новых сведений о последствиях атаки не поступало.

В сторону Московского региона летели 184 БПЛА, 18 сбиты на подлёте к столице
В сторону Московского региона летели 184 БПЛА, 18 сбиты на подлёте к столице

Ранее два муниципалитета Белгородской области в течение суток были подвергнуты атакам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Пострадали трое мирных жителей. В посёлке Октябрьский Белгородского округа в результате применения FPV-дрона повреждения получил один из жилых домов, при этом пострадали мужчина и женщина. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотный летательный аппарат нанёс удар по автомобилю. В результате этого удара пострадал мужчина, у которого были диагностированы осколочные ранения плеча и спины.

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