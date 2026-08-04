Два муниципалитета Белгородской области атакованы ВСУ, пострадали три человека

По информации оперштаба, два муниципалитета Белгородской области в течение суток были подвергнуты атакам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Пострадали трое мирных жителей.

В посёлке Октябрьский Белгородского округа в результате применения FPV-дрона повреждения получил один из жилых домов, при этом пострадали мужчина и женщина. Пострадавшие были доставлены в больницу № 2 города Белгорода, где у обоих диагностировали акубаротравмы. В доме, атакованном дроном, повреждено остекление.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотный летательный аппарат нанёс удар по автомобилю. В результате этого удара пострадал мужчина, у которого были диагностированы осколочные ранения плеча и спины. Эвакуацию пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу обеспечили бойцы самообороны. Необходимая медицинская помощь оказывается. Машина повреждена.

4 августа в промежуток времени с 08:30 до 22:00 в направлении Московского региона летели 184 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Основная масса дронов была подавлена и обезврежена силами противовоздушной обороны на дальних рубежах подхода к воздушному пространству столичного региона. 18 БПЛА сбиты на подлёте к Москве.