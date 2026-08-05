Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших в Тульской области

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших при атаке БПЛА в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами», — говорится в сообщении.