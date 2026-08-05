Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 05:10

Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших в Тульской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших при атаке БПЛА в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами», — говорится в сообщении.

Эвакуация проведена на логистическом объекте Wildberries в Тульской области
Эвакуация проведена на логистическом объекте Wildberries в Тульской области

Минувшей ночью расчёты ПВО уничтожили над Тульской областью 107 украинских беспилотников. Два жилых дома получили повреждения в Венёвском районе, ещё два производственных объекта — в Новомосковске и Узловском районе. После падения одного из дронов загорелся сортировочный центр Wildberries. На местах происшествий работали оперативные службы и пожарные подразделения. По предварительным данным, погибших нет, один человек получил ранения. Губернатор Дмитрий Миляев призвал жителей не снимать последствия атаки и не публиковать такие материалы в интернете.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar