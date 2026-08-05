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Регион
5 августа, 03:06

В Тульской области повреждены 2 жилых дома и 2 производственных объекта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Повреждения в двух многоквартирных домах и на производственных объектах зафиксировали в Тульской области после ночной атаки беспилотников. Также один из дронов упал на территорию сортировочного центра Wildberries, где возник пожар. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«Прошу жителей не делать фото и видео с мест происшествия, а также не допускать их опубликования и распространения», — написал Миляев.

По словам главы региона, в период действия беспилотной опасности подразделения Минобороны РФ уничтожили 107 украинских дронов.

Предварительно известно об одном пострадавшем, ему оказывают медицинскую помощь. Информации о погибших не поступало. На местах происшествий работают оперативные службы.

Число сбитых на подлёте к Москве дронов выросло до 10
Число сбитых на подлёте к Москве дронов выросло до 10

Ранее Life.ru писал, что за минувшие сутки российские силы ПВО отразили атаки 304 украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны России, дроны были перехвачены в период с 08:00 до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской и Московской областями, а также над акваторией Чёрного моря. Все воздушные цели были уничтожены.

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Виталий Приходько
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