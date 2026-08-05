Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 03:23

Эвакуация проведена на логистическом объекте Wildberries в Тульской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniia Primavera

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniia Primavera

Компания Wildberries эвакуировала людей с логистического объекта после атаки и возгорания в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба объединённой компании Wildberries и Russ.

На территории работают пожарные расчёты. Специалисты продолжают ликвидировать последствия возгорания.

Компания временно ограничила приём текущих поставок на этой площадке. Грузы перенаправляют в другие логистические центры Wildberries. Сроки восстановления работы объекта в обычном режиме компания пока не назвала.

В Тульской области повреждены 2 жилых дома и 2 производственных объекта
В Тульской области повреждены 2 жилых дома и 2 производственных объекта

Ранее сообщалось, что сортировочный центр Wildberries загорелся в Тульской области после падения беспилотника в ночь на 5 августа. Губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что расчёты ПВО уничтожили 107 украинских БПЛА. Два многоквартирных дома получили повреждения в Венёвском районе. Последствия атаки также зафиксировали на производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе. По предварительным данным, погибших нет, один человек получил ранения. Медики оказали ему необходимую помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar