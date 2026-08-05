Сортировочный центр Wildberries в Тульской области загорелся после падения БПЛА

Сортировочный центр Wildberries в Тульской области загорелся после падения беспилотника. Инцидент произошёл в ночь на 5 августа на фоне атаки Вооружённых сил Украины на регион. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По его данным, расчёты противовоздушной обороны уничтожили 107 украинских аппаратов. Помимо возгорания на территории сортировочного центра, повреждения получили два многоквартирных дома в Венёвском районе и два производственных объекта — в Новомосковске и Узловском районе.

На месте падения беспилотника работают оперативные службы. Пожарные подразделения ликвидируют последствия возгорания. Предварительно, погибших нет. Один человек получил ранения, ему оказали медицинскую помощь.

Ранее Life.ru писал, что два муниципалитета Белгородской области были подвергнуты атакам со стороны Вооружённых сил Украины. Пострадали трое мирных жителей. В посёлке Октябрьский Белгородского округа в результате применения FPV-дрона повреждения получил один из жилых домов, при этом пострадали мужчина и женщина. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотный летательный аппарат нанёс удар по автомобилю. В результате этого удара пострадал мужчина.