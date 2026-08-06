Для пострадавших продавцов Wildberries могут ввести налоговые льготы

Российские власти рассматривают налоговые послабления для продавцов Wildberries, понёсших ущерб. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Возможные меры обсуждает рабочая группа при правительстве. По словам замминистра, предложения планируют подготовить на следующей неделе, после чего о принятом решении объявят официально.

Среди рассматриваемых вариантов — отсрочка или рассрочка по уплате налогов. Срок действия таких льгот пока не определён.

Сазанов пояснил, что условия будут зависеть от размера ущерба и оценки будущей платёжеспособности каждого предпринимателя.

Минфин также изучает предложение бизнеса о компенсации убытков, возникших из-за террористических атак. Ещё один вариант предусматривает учёт таких расходов при расчёте налога на прибыль.

Окончательные параметры поддержки и круг предпринимателей, которые смогут ею воспользоваться, пока не утверждены.

Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил, что пострадавшим от атак на склады Wildberries продавцам из Ленинградской области выделены первые 100 миллионов рублей из уставного капитала региональной микрокредитной компании на льготные займы с ускоренным оформлением. По его словам, средства направят на восстановление товарных запасов и пополнение оборотного капитала. Для помощи продавцам в регионе также создали оперативный штаб и запустили горячую линию.