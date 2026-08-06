Обломки БПЛА повредили фасад логистического комплекса Wildberries под Тверью

В Тверской области силы ПВО 6 августа отразили атаку беспилотников. В результате падения обломков одного из сбитых дронов пострадал логистический комплекс Wildberries — повреждён фасад здания. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королёв.

«В результате падения обломков беспилотника незначительно повреждён фасад логистического комплекса «Вайлдберриз». Люди не пострадали», — написал он.

Кроме того, в Калининском округе обломки БПЛА упали на территории садоводческого товарищества, повредив несколько хозяйственных построек. Жители также не пострадали. На месте работают оперативные службы, специалисты продолжают ликвидацию последствий.