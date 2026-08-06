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6 августа, 05:41

Обломки БПЛА повредили фасад логистического комплекса Wildberries под Тверью

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Тверской области силы ПВО 6 августа отразили атаку беспилотников. В результате падения обломков одного из сбитых дронов пострадал логистический комплекс Wildberries — повреждён фасад здания. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королёв.

«В результате падения обломков беспилотника незначительно повреждён фасад логистического комплекса «Вайлдберриз». Люди не пострадали», — написал он.

Кроме того, в Калининском округе обломки БПЛА упали на территории садоводческого товарищества, повредив несколько хозяйственных построек. Жители также не пострадали. На месте работают оперативные службы, специалисты продолжают ликвидацию последствий.

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Ранее пожар охватил сортировочный центр Wildberries в Тульской области, всё случилось в ночь на 5 августа после падения беспилотника. Компания эвакуировала сотрудников с территории центра. На месте продолжили работу пожарные подразделения, которые занимались ликвидацией последствий происшествия.

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Наталья Афонина
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