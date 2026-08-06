Обломки БПЛА повредили фасад логистического комплекса Wildberries под Тверью
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В Тверской области силы ПВО 6 августа отразили атаку беспилотников. В результате падения обломков одного из сбитых дронов пострадал логистический комплекс Wildberries — повреждён фасад здания. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королёв.
«В результате падения обломков беспилотника незначительно повреждён фасад логистического комплекса «Вайлдберриз». Люди не пострадали», — написал он.
Кроме того, в Калининском округе обломки БПЛА упали на территории садоводческого товарищества, повредив несколько хозяйственных построек. Жители также не пострадали. На месте работают оперативные службы, специалисты продолжают ликвидацию последствий.
Ранее пожар охватил сортировочный центр Wildberries в Тульской области, всё случилось в ночь на 5 августа после падения беспилотника. Компания эвакуировала сотрудников с территории центра. На месте продолжили работу пожарные подразделения, которые занимались ликвидацией последствий происшествия.
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