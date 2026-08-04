Власти Ленобласти выделили 100 млн рублей пострадавшим селлерам Wildberries

Пострадавшим от атак на склады Wildberries продавцам из Ленинградской области предоставят льготные займы из уставного капитала региональной микрокредитной компании. О выделении первых 100 миллионов рублей рассказал губернатор Александр Дрозденко.

В регионе уже заработали горячая линия и оперативный штаб помощи селлерам. Губернатор уточнил, что деньги на счетах целевые и полностью готовы к выдаче. Средства направят на пополнение оборотного капитала и восстановление утраченных товарных позиций.

«Из уставного капитала региональной микрокредитной компании выделены первые 100 миллионов рублей на льготные займы. Деньги на счетах есть, они целевые. Средства пойдут на пополнение оборотных средств, восстановление товарных позиций. Ставка льготная, оформление ускоренное», — написал Дрозденко в своём телеграм-канале.

Для тех, у кого не хватит собственного залогового обеспечения, до 30% от суммы сделки покроет региональная гарантийная организация. Одновременно власти прорабатывают дополнительные совместные программы с крупнейшими банками. Помимо этого, областные структуры поддержки в оперативном порядке запустили кредитные каникулы. Всем ранее взявшим займы предоставлена отсрочка по платежам сроком на шесть месяцев.

Напомним, пожар на логистическом объекте Wildberries в Красном Бору Ленинградской области произошёл после атаки БПЛА. Сотрудников склада успели эвакуировать до начала активной фазы тушения, благодаря чему никто из людей не пострадал. Благодаря оперативной работе экстренных служб часть складских площадей удалось отстоять от огня. В настоящее время компания проводит инвентаризацию для оценки объёмов уцелевшей продукции.