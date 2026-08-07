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7 августа, 16:59

Велосипедист погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Велосипедист погиб при ударе украинского беспилотника в селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«FPV-дрон атаковал велосипедиста. В результате полученных ранений мужчина погиб на месте», — говорится в сообщении.

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Ранее в Керчи украинский БПЛА атаковал жилой дом. Погибли два человека, ещё один пострадал. Ему оказывают необходимую помощь.

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Матвей Константинов
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