Велосипедист погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Велосипедист погиб при ударе украинского беспилотника в селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
«FPV-дрон атаковал велосипедиста. В результате полученных ранений мужчина погиб на месте», — говорится в сообщении.
Ранее в Керчи украинский БПЛА атаковал жилой дом. Погибли два человека, ещё один пострадал. Ему оказывают необходимую помощь.
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