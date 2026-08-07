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7 августа, 15:33

Аксёнов: При атаке БПЛА на Керчь погибли два человека, один пострадал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sofya Koroleva

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sofya Koroleva

В Керчи украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом. В результате удара погибли два мирных жителя, ещё один получил ранения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Аксёнов выразил соболезнования семьям погибших. Пострадавшему обещана вся необходимая помощь. Власти уже начали работу по организации помощи пострадавшим.

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Ранее в Ялте отдыхающих призвали покинуть пляжи из-за беспилотной опасности на территории Крыма. Информация об этом была опубликована городской службой ЕДДС.

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Александра Мышляева
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