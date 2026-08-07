Четыре человека пострадали при пожаре на складе в Брянске

Четыре работника пострадали при пожаре на складе в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Огонь охватил одноэтажное помещение, где хранились автомобильные масла и лакокрасочная продукция. Склад расположен на улице Олега Кошевого.

Состояние пострадавших пока не уточняется. Также не приводятся сведения о площади возгорания и возможной причине происшествия. К тушению привлечены свыше 50 пожарных и 17 единиц спецтехники.

Ранее Life.ru рассказывал, что сегодня утром на логистическом объекте Wildberries в Екатеринбурге вспыхнул пожар после атаки дрона ВСУ. Сотрудников склада эвакуировали заблаговременно, пострадавших нет. Приём новых поставок временно ограничен, товары перенаправляются на другие площадки маркетплейса.