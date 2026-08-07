Крупный производитель упаковки для молока приостановил работу после пожара

Один из крупнейших российских производителей картонной упаковки для молока и других жидких продуктов — АО «ПраймКартонПак» — приостановил работу завода в Ленинградской области после серьёзного пожара. Сроки восстановления производства пока неизвестны.

Пожар произошёл 24 июля на территории складского комплекса «Уткина заводь» во Всеволожском районе. По предварительной оценке компании, производственное помещение разрушено, а находившееся внутри оборудование восстановлению не подлежит.

Причины возгорания устанавливают следственные органы. В тот же день атакам беспилотников подверглись логистические комплексы Wildberries в Петербурге и Ленинградской области, в том числе площадка в Уткиной Заводи, однако «ПраймКартонПак» не связывает пожар на своём предприятии с атакой БПЛА.

О приостановке работы компания сообщила контрагентам в письме от 30 июля, с которым ознакомились «Ведомости». В «ПраймКартонПаке» подтвердили изданию подлинность обращения. Доступ на территорию предприятия сейчас ограничен из-за аварийно-восстановительных работ.

Кроме того, арендодатель площадки уведомил компанию о расторжении договора аренды из-за обстоятельств непреодолимой силы. Производитель создал комиссию для оценки ущерба, но его сумму пока назвать не может.

«ПраймКартонПак» — бывшее российское подразделение норвежской Elopak. Завод во Всеволожском районе работает с 2011 года и выпускает картонную упаковку типа Пюр-Пак преимущественно для молока и кисломолочных продуктов. На своём сайте компания называет себя крупнейшим российским производителем такой упаковки и сообщает о более чем 100 постоянных клиентах.

Ранее Life.ru рассказывал об атаке беспилотников на Ленинградскую область 24 июля. Тогда сообщалось о повреждениях объектов в регионе, а работа логистических центров в Шушарах и Уткиной Заводи временно приостанавливалась.