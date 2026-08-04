Пожар на предприятии в Перми ликвидировали, пострадавших нет

Открытое горение на предприятии в Перми ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о ликвидации пожара поступило в 23:59 (21:59 мск). В результате происшествия никто не пострадал. Специалистам предстоит установить обстоятельства возгорания. Причину пожара определит дознаватель МЧС России после проведения необходимых проверок.

Ранее Life.ru писал, что пожар произошёл на производственном объекте в Перми, на улице Соликамской. Прибывшие на вызов подразделения обнаружили горящую ёмкость с дизельным топливом. Возгорание было локализовано на площади 600 квадратных метров. На месте происшествия работали 94 специалиста и 25 единиц спецтехники.