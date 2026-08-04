На предприятии в Перми загорелась цистерна с дизельным топливом
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Пожар произошёл на производственном объекте в Перми, на улице Соликамской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Прибывшие на вызов подразделения обнаружили горящую ёмкость с дизельным топливом. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Площадь возгорания пока неизвестна, детали случившегося выясняются. К тушению привлечены более шестидесяти человек и шестнадцать единиц техники.
Ранее Life.ru сообщал, что два человека пострадали при пожаре на складе бумаги в деревне Старицы Гатчинского района Ленинградской области. Огонь охватил одноэтажное складское здание на площади 500 квадратных метров. Обоих пострадавших доставили в больницу, данных об их состоянии спасатели не привели.
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