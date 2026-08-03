Два человека пострадали при пожаре на складе бумаги. Возгорание произошло в деревне Старицы Гатчинского района Ленинградской области, сообщило региональное управление МЧС.

В Ленобласти два человека пострадали при пожаре на складе бумаги. Видео © МАКС / МЧС Ленинградской области

«Горел одноэтажный склад бумаги. Площадь пожара составила 500 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

Обоих пострадавших доставили в больницу. Информацию об их состоянии спасатели не привели. Пожарные полностью потушили огонь в складском здании. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

Ранее спасатели ликвидировали пожар в здании на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Огонь распространился по кровле на площади 500 кв. м. Размер строения составлял 150 на 30 метров. В тушении участвовали 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.