Пожар на складе во Владимирской области удалось сократить до 3 тысяч квадратов
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Пожарные продолжают борьбу с огнём на складском комплексе во Владимирской области. Губернатор Александр Авдеев поделился оперативной информацией в своём телеграм-канале.
К 20:00 по московскому времени обстановка улучшилась. Губернатор сообщил, что площадь возгорания и задымления удалось сократить до трёх тысяч квадратных метров, при этом пламя сохраняется лишь отдельными очагами.
Напомним, в Собинском округе Владимирской области украинский беспилотник атаковал логистический комплекс Wildberries. Первоначально сообщалось об одном пострадавшем, но позже губернатор Александр Авдеев уточнил, что травмы получили ещё два человека.
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