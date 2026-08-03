Пожар на складе во Владимирской области удалось сократить до 3 тысяч квадратов

Пожарные продолжают борьбу с огнём на складском комплексе во Владимирской области. Губернатор Александр Авдеев поделился оперативной информацией в своём телеграм-канале.

К 20:00 по московскому времени обстановка улучшилась. Губернатор сообщил, что площадь возгорания и задымления удалось сократить до трёх тысяч квадратных метров, при этом пламя сохраняется лишь отдельными очагами.