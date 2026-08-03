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3 августа, 18:31

Пожар на складе во Владимирской области удалось сократить до 3 тысяч квадратов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожарные продолжают борьбу с огнём на складском комплексе во Владимирской области. Губернатор Александр Авдеев поделился оперативной информацией в своём телеграм-канале.

К 20:00 по московскому времени обстановка улучшилась. Губернатор сообщил, что площадь возгорания и задымления удалось сократить до трёх тысяч квадратных метров, при этом пламя сохраняется лишь отдельными очагами.

Часть товаров спасена при пожаре на складе Wildberries под Владимиром
Часть товаров спасена при пожаре на складе Wildberries под Владимиром

Напомним, в Собинском округе Владимирской области украинский беспилотник атаковал логистический комплекс Wildberries. Первоначально сообщалось об одном пострадавшем, но позже губернатор Александр Авдеев уточнил, что травмы получили ещё два человека.

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Юлия Сафиулина
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