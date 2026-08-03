Часть товаров спасена при пожаре на складе Wildberries под Владимиром
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В пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ (RWB) прокомментировали ситуацию с возгоранием на логистическом объекте во Владимирской области. Представители компании заявили, что в ходе локализации пожара часть товарных запасов удалось сохранить.
В настоящий момент специалисты приступили к оценке объемов уцелевшей продукции. Отмечается, что точные данные о состоянии товаров будут получены после завершения всех необходимых процедур.
«После получения разрешения от оперативных служб товары пройдут процесс сортировки», — говорится в сообщении.
Напомним, в Собинском округе Владимирской области беспилотник ВСУ атаковал складской комплекс. Зафиксированы разрушения и пожар. Позже стало известно, что был атакован логистический комплекс Wildberries.
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