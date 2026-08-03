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3 августа, 12:25

Часть товаров спасена при пожаре на складе Wildberries под Владимиром

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ (RWB) прокомментировали ситуацию с возгоранием на логистическом объекте во Владимирской области. Представители компании заявили, что в ходе локализации пожара часть товарных запасов удалось сохранить.

В настоящий момент специалисты приступили к оценке объемов уцелевшей продукции. Отмечается, что точные данные о состоянии товаров будут получены после завершения всех необходимых процедур.

«После получения разрешения от оперативных служб товары пройдут процесс сортировки», — говорится в сообщении.

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Напомним, в Собинском округе Владимирской области беспилотник ВСУ атаковал складской комплекс. Зафиксированы разрушения и пожар. Позже стало известно, что был атакован логистический комплекс Wildberries.

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Наталья Демьянова
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