В Ялте при пожаре на станции техобслуживания сгорели восемь автомобилей

Крупный пожар произошёл на станции технического обслуживания в Ялте. Огонь уничтожил восемь автомобилей, ещё четыре получили повреждения. Пожарным удалось спасти 14 машин. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании на территории одноэтажной станции технического обслуживания на улице Ульяновых поступило в экстренные службы в 01:35 мск. Чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени, к месту происшествия направили дополнительные силы и технику. В результате пожар удалось локализовать на площади 1,8 тысячи квадратных метров.

Восемь автомобилей полностью сгорели, ещё четыре получили повреждения от огня. При этом сотрудникам ведомства удалось спасти 14 транспортных средств. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели, которым предстоит установить причину возникновения пожара. В ликвидации возгорания участвовали 34 сотрудника МЧС и 11 единиц техники.

Ранее крупный пожар произошёл в двухэтажном здании на улице Михайлова в Санкт-Петербурге. Изначально площадь возгорания составляла около 110 квадратных метров, однако затем огонь распространился до 350 «квадратов». В здании располагаются помещения различных организаций, в том числе расчётно-кассовый центр и банковские отделения.