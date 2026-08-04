Площадь пожара у Финляндского вокзала в Петербурге увеличилась до 350 кв. м

Площадь пожара в двухэтажном здании на улице Михайлова в Санкт-Петербурге увеличилась до 350 квадратных метров. О расширении зоны возгорания сообщили в ГУ МЧС России по городу.

Первые сообщения о пожаре поступили в МЧС вечером 3 августа. На тот момент огонь занимал около 110 квадратных метров в двухэтажном строении рядом с Финляндским вокзалом. Позже площадь распространения пламени увеличилась.

Для ликвидации пожара направили 28 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Данных о пострадавших нет. Здание по адресу улица Михайлова, 11 используется под помещения организаций, среди которых расчётно-кассовый центр и банки. Причины возгорания будут устанавливать специалисты.

Ранее в Ленинградской области два человека пострадали при пожаре на складе бумаги. Возгорание произошло в деревне Старицы Гатчинского района. Согласно МЧС, площадь пожара составила 500 квадратов. Обоих пострадавших доставили в больницу. Информацию об их состоянии спасатели не привели. Пожарные полностью потушили огонь в складском здании.