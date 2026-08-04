Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 18:32

В Уфе из горящего дома спасли 16 человек, 70 эвакуировались сами

Обложка © МАХ / МЧС Башкортостана

Обложка © МАХ / МЧС Башкортостана

В Уфе спасли 16 человек при пожаре в многоквартирном доме. Огонь вспыхнул на седьмом этаже, еще 70 жильцов эвакуировались сами. По данным МЧС Башкирии, обошлось без пострадавших.

«Из зоны воздействия опасных факторов спасены 16 человек, в том числе трое детей», — говорится в сообщении спасателей.

Пожар уже локализован, на месте продолжают работать 26 спасателей и восемь единиц техники.

Пожар на предприятии в Перми удалось локализовать на площади 600 «квадратов»
Пожар на предприятии в Перми удалось локализовать на площади 600 «квадратов»

Как ранее сообщалось, пожар произошёл днём 4 августа на улице Гвардейской. Всё начиналось с одной квартиры и постепенно распространилось по остальным.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar