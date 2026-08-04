В Уфе из горящего дома спасли 16 человек, 70 эвакуировались сами

В Уфе спасли 16 человек при пожаре в многоквартирном доме. Огонь вспыхнул на седьмом этаже, еще 70 жильцов эвакуировались сами. По данным МЧС Башкирии, обошлось без пострадавших.

«Из зоны воздействия опасных факторов спасены 16 человек, в том числе трое детей», — говорится в сообщении спасателей.

Пожар уже локализован, на месте продолжают работать 26 спасателей и восемь единиц техники.

Как ранее сообщалось, пожар произошёл днём 4 августа на улице Гвардейской. Всё начиналось с одной квартиры и постепенно распространилось по остальным.