В Уфе из горящего дома спасли 16 человек, 70 эвакуировались сами
Обложка © МАХ / МЧС Башкортостана
В Уфе спасли 16 человек при пожаре в многоквартирном доме. Огонь вспыхнул на седьмом этаже, еще 70 жильцов эвакуировались сами. По данным МЧС Башкирии, обошлось без пострадавших.
«Из зоны воздействия опасных факторов спасены 16 человек, в том числе трое детей», — говорится в сообщении спасателей.
Пожар уже локализован, на месте продолжают работать 26 спасателей и восемь единиц техники.
Как ранее сообщалось, пожар произошёл днём 4 августа на улице Гвардейской. Всё начиналось с одной квартиры и постепенно распространилось по остальным.
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