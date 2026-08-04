В Уфе загорелась квартира в многоэтажке на Гвардейской, жильцов эвакуируют

Пожар вспыхнул в многоквартирном доме на улице Гвардейской в Уфе, очаг находится на седьмом этаже. Подробности ситуации приводит телеграм-канал Ufa_rb со ссылкой на местный МЧС.

В Уфе горит многоквартиный дом. Видео © Telegram / @Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан

Экстренные службы проводят эвакуацию жильцов. Существует угроза распространения огня на верхние этажи. По предварительным данным, пострадавших нет.

Одна из жительниц этажом ниже пытается сбить пламя водой из ведра, однако справиться с возгоранием самостоятельно не удаётся. На месте работают пожарные расчёты.

Ранее Life.ru рассказывал, как крупный пожар на станции техобслуживания в Ялте уничтожил восемь автомобилей, ещё четыре получили повреждения. Сообщение о возгорании на одноэтажной СТО на улице Ульяновых поступило сегодня в 01:35 мск. К месту направили дополнительные силы, пожар локализовали на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Сотрудники ведомства спасли четырнадцать машин. Сейчас дознаватели устанавливают причину происшествия. В тушении участвовали 34 человека и 11 единиц техник