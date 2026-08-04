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4 августа, 12:18

Пожар на складе Wildberries в Красном Бору локализован

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В объединённой компании Wildberries и Russ сообщили о локализации пожара на складе в Красном Бору в Ленобласти. Открытое горение полностью ликвидировано.

«Возгорание локализовано, очаги открытого горения ликвидированы», — сказано в сообщении.

Благодаря слаженной работе экстренных служб удалось спасти часть складских площадей. Сейчас компания проводит инвентаризацию, чтобы оценить объём уцелевшей продукции.

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Ранее сообщалось, что пожар на логистическом объекте Wildberries в Красном Бору Ленинградской области произошёл после атаки беспилотника. Сотрудников склада успели вывести из здания до начала активных работ по тушению. Никто из людей не пострадал.

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Наталья Демьянова
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