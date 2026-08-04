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4 августа, 17:10

Пожар на предприятии в Перми удалось локализовать на площади 600 «квадратов»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Перми спасатели локализовали крупный пожар на промышленном предприятии, где загорелась ёмкость с дизельным топливом. По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 600 кв. метров.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать перехода огня на другие постройки. Сейчас на месте происшествия продолжают работать 94 специалиста и 25 единиц спецтехники. Сведения о пострадавших и обстоятельствах случившегося выясняются.

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О том, что на производственном объекте в Перми возник пожар, стало известно несколько часов назад. В МЧС по региону рассказали, что пожарные ликвидируют возгорание на улице Соликамская.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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