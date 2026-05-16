Небо Набережных Челнов закрыл чёрный дым из-за пожара на площади 10 тысяч квадратов

Крупный пожар произошёл на территории предприятия «АлтынПолимер-НЧ» в Набережных Челнах. Площадь возгорания превысила 10 тысяч квадратных метров, небо над городом закрыл чёрный дым. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Площадь пожара на предприятии в Набережных Челнах превысила 10 тысяч кв. метров. Видео © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

Огонь охватил открытую площадку и производственное здание. Площадь открытой территории составила 6375 квадратных метров, площадь здания — 4500 квадратных метров. Таким образом, общая площадь пожара достигла 10 875 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало самовозгорание полимерной продукции.

На месте продолжаются работы по локализации пожара. К координации действий на горящем складе полимерной продукции привлечены специализированные службы. Для контроля ситуации на место происшествия выезжал первый заместитель прокурора города Набережные Челны Андрей Гимадеев.

Ранее в Набережных Челнах удалось остановить распространение крупного пожара, произошедшего на производственной территории. В 06:55 пожар был локализован. Инцидент произошёл на территории одного из производственных объектов.