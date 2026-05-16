Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 08:11

Небо Набережных Челнов закрыл чёрный дым из-за пожара на площади 10 тысяч квадратов

Пожар на предприятии в Набережных Челнах охватил уже 10 тысяч квадратов

Обложка © Telegram / Набережные Челны ЧС

Обложка © Telegram / Набережные Челны ЧС

Крупный пожар произошёл на территории предприятия «АлтынПолимер-НЧ» в Набережных Челнах. Площадь возгорания превысила 10 тысяч квадратных метров, небо над городом закрыл чёрный дым. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Площадь пожара на предприятии в Набережных Челнах превысила 10 тысяч кв. метров. Видео © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

Огонь охватил открытую площадку и производственное здание. Площадь открытой территории составила 6375 квадратных метров, площадь здания — 4500 квадратных метров. Таким образом, общая площадь пожара достигла 10 875 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало самовозгорание полимерной продукции.

На месте продолжаются работы по локализации пожара. К координации действий на горящем складе полимерной продукции привлечены специализированные службы. Для контроля ситуации на место происшествия выезжал первый заместитель прокурора города Набережные Челны Андрей Гимадеев.

Огромный столб дыма поднимается над промзоной в подконтрольном ВСУ Запорожье
Огромный столб дыма поднимается над промзоной в подконтрольном ВСУ Запорожье

Ранее в Набережных Челнах удалось остановить распространение крупного пожара, произошедшего на производственной территории. В 06:55 пожар был локализован. Инцидент произошёл на территории одного из производственных объектов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar