В Набережных Челнах локализовали крупный пожар на площади 6 тысяч квадратов

Спасатели остановили распространение крупного пожара на производственной территории в Набережных Челнах. Площадь возгорания превысила 6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в мэрии города.

«В 06:55 — локализация пожара», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не погиб. Пострадавших также не зафиксировано. На месте продолжают работать экстренные службы. Причины случившегося пока не раскрываются. Обстоятельства инцидента уточняются.

Напомним, что сильный пожар вспыхнул в Набережных Челнах в ночь на 16 мая. Загорелся склад с лакокрасочными материалами в районе посёлка ГЭС. Сообщение о ЧП появилось около трёх часов ночи. Над местом происшествия поднялся густой чёрный дым, который было видно за несколько километров.