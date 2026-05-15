Огромный столб дыма поднимается над промзоной в подконтрольном ВСУ Запорожье
В городе Запорожье, который остаётся под контролем киевских властей, прогремели взрывы и начался пожар на промышленном объекте. По сообщению украинского издания «Страна», был нанесён удар по промышленному предприятию.
Пожар в Запорожье. Видео © Telegram / Пятая редакция
На видео — огромный чёрный столб дыма, поднимающийся в небо на десятки метров. Официально местные власти пока не комментировали инцидент. О разрушениях также не сообщалось.
Ранее сообщалось, что в Одессе на юге Украины прогремел взрыв на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. А накануне российские войска поразили места сборки, хранения и запуска беспилотников ВСУ.
