ВС РФ поразили места сборки и запуска беспилотников ВСУ

Российские войска за сутки поразили места сборки, хранения и запуска беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары также наносились по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.

В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки, хранения, запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что ночь на 14 мая стала самой тяжёлой для украинской противовоздушной обороны с начала специальной военной операции. ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины, задействовав практически все виды вооружений, имеющихся в арсенале.