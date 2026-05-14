Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 10:09

ВС РФ поразили места сборки и запуска беспилотников ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские войска за сутки поразили места сборки, хранения и запуска беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары также наносились по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.

«Кинжалы» с моря, «‎Герани» с неба: ВСУ заявили о самой масштабной атаке России за 4 года
«Кинжалы» с моря, «‎Герани» с неба: ВСУ заявили о самой масштабной атаке России за 4 года

В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки, хранения, запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», — сообщили в министерстве.

Всего, по данным Минобороны, поражение было нанесено в 152 районах.

Новости СВО 14 мая: ВС РФ наступают на Бачевск и Славянск, ВСУ бегут из-под Димитрова, фиаско Зеленского в Румынии, Ермак закрыл ЕС для Украины
Новости СВО 14 мая: ВС РФ наступают на Бачевск и Славянск, ВСУ бегут из-под Димитрова, фиаско Зеленского в Румынии, Ермак закрыл ЕС для Украины

Ранее сообщалось, что ночь на 14 мая стала самой тяжёлой для украинской противовоздушной обороны с начала специальной военной операции. ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины, задействовав практически все виды вооружений, имеющихся в арсенале.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar