Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги

В Одессе на юге Украины прогремел взрыв на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Одессе прозвучал взрыв», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Одесской области продолжает звучать.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил России ответом на массированные удары, которые ВС РФ нанесли по украинским объектам в минувшие сутки. Он призвал давить на Москву и направить против России «все санкции мира».