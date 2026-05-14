Зеленский пригрозил РФ ответом за массированные удары по Украине

Напомним, 14 мая ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины, задействовав практически все виды вооружений, имеющихся в арсенале. Как признал спикер Командования Воздушных сил ВСУ, эта ночь стала самой тяжёлой для украинской ПВО с начала специальной военной операции. В частности, взрывы гремели и в Киеве — мэр Виталий Кличко сообщал о массированном ударе по столице. В МО РФ подтвердили, что войска нанесли массированный удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины, а также по местам сборки и запуска беспилотников ВСУ.