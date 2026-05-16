В Набережных Челнах горит склад с лакокрасочной продукцией
В Набережных Челнах произошёл крупный пожар. Склад с лакокрасочной продукцией загорелся в районе посёлка ГЭС. Инцидент случился около трёх часов ночи 16 мая, сообщает Telegram-канал SHOT. Столб густого чёрного дыма поднялся высоко в небо.
В Набережных Челнах горит склад.
Огромный столб дыма заметен за несколько километров. Очевидцы сообщают о едком запахе в воздухе. Перед этим в Татарстане объявили беспилотную опасность. Однако это возгорание не связано с атакой дронов на регион.
На месте сейчас работают пожарные расчёты. Спасатели пытаются локализовать огонь. Бригады используют спецтехнику и оборудование. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее в результате взрыва на линейной производственно-диспетчерской станции в Башкирии погибли три человека. Обстоятельства происшествия уточняются. Специалисты выясняют причины трагедии. Следственные органы проводят проверку на месте инцидента.
Обложка © Telegram / SHOT