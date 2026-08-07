В Ялте отдыхающих призвали покинуть пляжи из-за беспилотной опасности

Жителей и туристов Ялты призвали немедленно покинуть пляжи и набережную из-за беспилотной опасности, объявленной в Крыму. Предупреждение распространила Единая дежурно-диспетчерская служба города.

Людей просят не оставаться на открытых участках побережья и соблюдать меры безопасности. Отдыхающим необходимо уйти с пляжей и следовать указаниям экстренных служб.

Беспилотная опасность действует на территории Республики Крым. В подобных ситуациях власти рекомендуют сохранять спокойствие, не находиться возле окон и по возможности укрываться в капитальных зданиях или заглублённых помещениях.

О каких-либо происшествиях непосредственно в Ялте на данный момент не сообщается.

Ранее Life.ru сообщал о последствиях одной из атак БПЛА на Крым. Тогда в результате ночного налёта погибла жительница Керчи, ещё два человека получили ранения.