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7 августа, 09:24

В Ялте отдыхающих призвали покинуть пляжи из-за беспилотной опасности

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жителей и туристов Ялты призвали немедленно покинуть пляжи и набережную из-за беспилотной опасности, объявленной в Крыму. Предупреждение распространила Единая дежурно-диспетчерская служба города.

Людей просят не оставаться на открытых участках побережья и соблюдать меры безопасности. Отдыхающим необходимо уйти с пляжей и следовать указаниям экстренных служб.

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Беспилотная опасность действует на территории Республики Крым. В подобных ситуациях власти рекомендуют сохранять спокойствие, не находиться возле окон и по возможности укрываться в капитальных зданиях или заглублённых помещениях.

О каких-либо происшествиях непосредственно в Ялте на данный момент не сообщается.

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Ранее Life.ru сообщал о последствиях одной из атак БПЛА на Крым. Тогда в результате ночного налёта погибла жительница Керчи, ещё два человека получили ранения.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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