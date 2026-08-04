Сотни километров над морем: Какими дронами Украина била по пляжу в Геленджике
Военэксперт Дандыкин допустил применение ВСУ БПЛА FP-1 или FP-2 в Геленджике
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Для атаки на пляж в Геленджике, где находились отдыхающие, могли применить дальнобойные беспилотники FP-1 или FP-2. Такую версию в беседе с «Лентой.ру» озвучил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его оценке, аппаратам пришлось преодолеть несколько сотен километров над Чёрным морем. При этом специалист не исключил, что использовались дроны среднего радиуса действия.
«Это ещё один вопиющий факт терроризма, который они делали эти 40 дней Зеленского [операция СБУ против России] и сейчас продолжают», — указал собеседник издания.
Он также напомнил об атаке на пляж в Севастополе и выразил сожаление, что западные страны не дают произошедшему должной оценки. Чувствуя, как легко всё сходит с рук, Киев продолжает совершать подобные атаки на мирное население.
Напомним, в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края после падения обломков беспилотников погибли семь человек. По данным региональных властей, удар был направлен по гражданской инфраструктуре. 58 человек пострадали. Губернатор Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибших и поручил властям Геленджика обеспечить семьям необходимую поддержку. На местах происшествия продолжают работать экстренные службы. Все обстоятельства атаки устанавливаются.
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