Для атаки на пляж в Геленджике, где находились отдыхающие, могли применить дальнобойные беспилотники FP-1 или FP-2. Такую версию в беседе с «Лентой.ру» озвучил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его оценке, аппаратам пришлось преодолеть несколько сотен километров над Чёрным морем. При этом специалист не исключил, что использовались дроны среднего радиуса действия.

«Это ещё один вопиющий факт терроризма, который они делали эти 40 дней Зеленского [операция СБУ против России] и сейчас продолжают», — указал собеседник издания.

Он также напомнил об атаке на пляж в Севастополе и выразил сожаление, что западные страны не дают произошедшему должной оценки. Чувствуя, как легко всё сходит с рук, Киев продолжает совершать подобные атаки на мирное население.