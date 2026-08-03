Военкор Александр Коц в беседе с kp.ru объяснил, почему киевское руководство вновь заговорило о перемирии с Россией. Поводом стало заявление советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможном прекращении ударов.

По словам Подоляка, после установления такого режима стороны могли бы перейти к переговорам. Он также утверждает, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Коц напомнил, что ещё в июне Киев обещал усилить давление на Москву и «принудить её к миру». Теперь же украинская риторика изменилась на фоне российских ударов по портам, железнодорожным узлам, топливным объектам и другим элементам логистики.

Военкор считает, что атаки серьёзно осложнили работу украинского тыла. В частности, пострадали морские перевозки, вывоз зерна, поставки сырья для металлургии и снабжение войск.

Отдельно Коц указал на поражение автозаправок между Харьковом и Днепропетровском, удары по железной дороге и мосту в Затоке под Одессой, через который шли грузы из Румынии.

При этом мирные предложения прозвучали после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на пляж под Геленджиком, где погибли семь человек, включая троих детей. Такие действия ставят под сомнение искренность заявлений Киева о готовности договариваться.

В городской больнице Геленджика помощь оказывают 18 пострадавшим после удара ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке. Среди госпитализированных — трое детей. Пациентов разместили в травматологическом и хирургическом отделениях. Состояние раненых оценивается по-разному, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.