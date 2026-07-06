Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 06:25

При атаке БПЛА на Крым погибла женщина, ещё двое ранены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате ночной атаки беспилотников на Крым погибла жительница Керчи, ещё два человека получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём официальном Telegram-канале.

Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибшей и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. По его словам, республиканские власти окажут необходимую помощь и поддержку. Глава Крыма также призвал жителей сохранять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации.

Удары ВСУ оставили без света 14 районов и девять городов в Крыму
Удары ВСУ оставили без света 14 районов и девять городов в Крыму

Ранее Life.ru рассказывал, что во время ещё одной недавней атаки украинской армии в Крыму погиб ещё один человек, а двое других были ранены. Один из них поступил в больницу в тяжёлом состоянии.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar