В Крыму в результате атаки ВСУ погиб один человек, ещё два получили ранения

Очередная атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на севере Крыма унесла жизнь одного человека, ещё двое пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Каждая унесённая жизнь — это большая потеря для всех нас. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Органами власти республики обязательно будет оказана вся необходимая поддержка», — написал он в своём телеграм-канале.