В Крыму в результате атаки ВСУ погиб один человек, ещё два получили ранения
Обложка © Life.ru
Очередная атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на севере Крыма унесла жизнь одного человека, ещё двое пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
«Каждая унесённая жизнь — это большая потеря для всех нас. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Органами власти республики обязательно будет оказана вся необходимая поддержка», — написал он в своём телеграм-канале.
В прокуратуре Республики Крым сообщили об открытии горячей линии для обращений и получения правовой помощи после атаки ВСУ на регион. Напомним, в результате ночного удара погиб один человек, ещё двое получили ранения, среди них 10-летний ребёнок.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.