ПВО за день уничтожила 92 украинских БПЛА над регионами России
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Дежурными средствами противовоздушной обороны за период с 07:00 до 20:00 мск 4 июля были перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Уничтоженные БПЛА зафиксированы над территориями Белгородской, Курской, Ленинградской, Псковской, Смоленской, Тверской областей, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что в ДНР пострадал сотрудник МЧС России — в него попал беспилотник во время тушения пожара. Мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.
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