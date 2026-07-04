ПВО за день уничтожила 92 украинских БПЛА над регионами России

Дежурными средствами противовоздушной обороны за период с 07:00 до 20:00 мск 4 июля были перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уничтоженные БПЛА зафиксированы над территориями Белгородской, Курской, Ленинградской, Псковской, Смоленской, Тверской областей, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в ДНР пострадал сотрудник МЧС России — в него попал беспилотник во время тушения пожара. Мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.