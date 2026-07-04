Ночной удар ВСУ по Белгороду стал самым массированным с начала СВО
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Прошедшей ночью Вооружённые силы Украины нанесли по инфраструктуре Белгородской области самый мощный удар за всё время специальной военной операции. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев в мессенджере «Макс».
В ночь на 4 июля Шуваев сообщил, что удары обрушились на Белгород и Белгородский округ. По его словам, в областном центре повредило объекты инфраструктуры, из-за чего начались перебои со светом и водой. Пострадавших нет.
Шуваев отметил, что специалисты оценили ситуацию совместно и пришли к выводу: с начала СВО Украина ещё ни разу не била так сильно по системам жизнеобеспечения региона. Он также похвалил работу коммунальщиков, аварийных бригад, спасателей и медиков, назвав её слаженной и быстрой.
Как добавил врио губернатора, восстановление идёт без остановки уже второй день — с утреннего обстрела 3 июля. Специалисты возвращают жителям воду и электричество, устраняя последствия ударов.
Шуваев рассказал, что заранее удалось накопить большой запас генераторов и подготовить резервные линии электропередачи. Сейчас к ним подключают жилые кварталы и дома. Во многих частях города и округа свет и вода уже вернулись. По прогнозу властей, полностью восстановить снабжение планируют в течение дня.
Незадолго до этого Александр Шуваев рассказывал, что энергетики и коммунальщики Белгорода устраняют последствия ночной атаки. Для ускорения работ в регион направили дополнительные бригады, а часть сетей перевели на резервные схемы.
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