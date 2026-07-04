Ночной удар ВСУ по Белгороду стал самым массированным с начала СВО

Прошедшей ночью Вооружённые силы Украины нанесли по инфраструктуре Белгородской области самый мощный удар за всё время специальной военной операции. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев в мессенджере «Макс».

В ночь на 4 июля Шуваев сообщил, что удары обрушились на Белгород и Белгородский округ. По его словам, в областном центре повредило объекты инфраструктуры, из-за чего начались перебои со светом и водой. Пострадавших нет.

Шуваев отметил, что специалисты оценили ситуацию совместно и пришли к выводу: с начала СВО Украина ещё ни разу не била так сильно по системам жизнеобеспечения региона. Он также похвалил работу коммунальщиков, аварийных бригад, спасателей и медиков, назвав её слаженной и быстрой.

Как добавил врио губернатора, восстановление идёт без остановки уже второй день — с утреннего обстрела 3 июля. Специалисты возвращают жителям воду и электричество, устраняя последствия ударов.

Шуваев рассказал, что заранее удалось накопить большой запас генераторов и подготовить резервные линии электропередачи. Сейчас к ним подключают жилые кварталы и дома. Во многих частях города и округа свет и вода уже вернулись. По прогнозу властей, полностью восстановить снабжение планируют в течение дня.

Незадолго до этого Александр Шуваев рассказывал, что энергетики и коммунальщики Белгорода устраняют последствия ночной атаки. Для ускорения работ в регион направили дополнительные бригады, а часть сетей перевели на резервные схемы.