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Регион
4 июля, 10:15

Горячая линия для пострадавших открыта после атаки ВСУ на Крым

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В прокуратуре Республики Крым сообщили об открытии горячей линии для обращений и получения правовой помощи после атаки ВСУ на регион.

По данным главы республики Сергея Аксёнова, в результате ночного удара погиб один человек, ещё двое получили ранения, среди них 10-летний ребёнок.

В надзорном ведомстве уточнили, что прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших и приём заявлений по факту происшествия. Для обращений работает горячая линия по номеру +7 (978)-986-50-76. Также организовано взаимодействие со всеми профильными службами для оперативного устранения последствий атаки.

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Накануне в Республике Крым более десяти районов частично или полностью остались без электроснабжения после атак беспилотников. Объекты инфраструктуры регулярно подвергаются ударам, из-за чего возникают перебои с подачей электроэнергии в разных районах.

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Николь Вербер
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