Горячая линия для пострадавших открыта после атаки ВСУ на Крым

В прокуратуре Республики Крым сообщили об открытии горячей линии для обращений и получения правовой помощи после атаки ВСУ на регион.

По данным главы республики Сергея Аксёнова, в результате ночного удара погиб один человек, ещё двое получили ранения, среди них 10-летний ребёнок.

В надзорном ведомстве уточнили, что прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших и приём заявлений по факту происшествия. Для обращений работает горячая линия по номеру +7 (978)-986-50-76. Также организовано взаимодействие со всеми профильными службами для оперативного устранения последствий атаки.

Накануне в Республике Крым более десяти районов частично или полностью остались без электроснабжения после атак беспилотников. Объекты инфраструктуры регулярно подвергаются ударам, из-за чего возникают перебои с подачей электроэнергии в разных районах.