В Крыму один человек погиб и двое пострадали при ночной атаке ВСУ

В результате ночной атаки беспилотников на территорию Крыма погиб один человек, ещё двое получили ранения, включая 10-летнего ребёнка. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а родственникам погибшего Аксёнов выразил соболезнования. Отдельно подчёркивается, что органы власти готовы оказать всю необходимую поддержку пострадавшим.

«Прошу крымчан проявлять бдительность, доверять только официальным источникам информации», — заключил глава Крыма.

Ранее власти Запорожской области сообщили о последствиях атаки на город Токмак. В результате инцидента погибли пять мирных жителей. Ещё 18 человек получили ранения различной степени тяжести, при этом число пострадавших может увеличиться.