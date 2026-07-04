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4 июля, 09:09

В Крыму один человек погиб и двое пострадали при ночной атаке ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате ночной атаки беспилотников на территорию Крыма погиб один человек, ещё двое получили ранения, включая 10-летнего ребёнка. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а родственникам погибшего Аксёнов выразил соболезнования. Отдельно подчёркивается, что органы власти готовы оказать всю необходимую поддержку пострадавшим.

«Прошу крымчан проявлять бдительность, доверять только официальным источникам информации», — заключил глава Крыма.

Пасечник: Водитель автомобиля погиб при ударе дрона ВСУ под Старобельском
Пасечник: Водитель автомобиля погиб при ударе дрона ВСУ под Старобельском

Ранее власти Запорожской области сообщили о последствиях атаки на город Токмак. В результате инцидента погибли пять мирных жителей. Ещё 18 человек получили ранения различной степени тяжести, при этом число пострадавших может увеличиться.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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